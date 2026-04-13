13 апреля 2026 в 11:35

Стали известны подробности о смерти пациентки после укола в клинике

РЕН ТВ: скончавшейся после укола в клинике пациентке было 39 лет

Скончавшейся после укола в московской клинике пациентке было 39 лет, сообщает РЕН ТВ. По сообщению канала, смерть наступила, из-за реакции на «Лидокаин».

Погибшей оказалась 39-летняя Александра (имя изменено). Она пришла в бьюти-коворкинг, чтобы сделать брахиопластику — операцию по подтяжке кожи рук.

Во время процедуры у пациентки развился анафилактический шок. Сотрудники сразу вызвали скорую помощь, но, несмотря на оперативные действия медиков, спасти женщину не удалось.

До этого стало известно о смерти ребенка-инвалида, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом, еще минимум 40 паллиативных детей отравились этим же продуктом с начала года. Смесь была поставлена бюджетными организациями региона.

Между тем в Башкирии 11-летнюю пациентку с ишемическим инсультом экстренно доставили в Уфу санавиацией. До этого бригада детской санавиации вылетела в Стерлитамак, чтобы оказать ей помощь. На месте девочку осмотрел реаниматолог Республиканской детской клинической больницы. По словам министра, было решено перевести пациентку в Уфу для дальнейшего лечения.

«Давать спуску нельзя»: депутат о нарушении ВСУ пасхального перемирия
Рособрнадзор принял важное решение о переносе дат ЕГЭ
Беременная женщина упала с платформы МЦД в Москве
Названа причина смерти пациентки после укола в московской клинике
Стали известны подробности предпоследнего матча Овечкина в НХЛ
Названа профессия, представителям которой труднее найти работу в 2026 году
Москвичам пообещали дождливые дни в середине апреля
Российский робот-снайпер с искусственным интеллектом пошел в серию
Российские врачи спасли мужчину после пяти часов клинической смерти
Стало известно, чем будет чревата для Венгрии русофобская политика
«Продолжат охват»: Пушилин раскрыл детали операции ВС России
Известные бренды одежды решили покинуть российский рынок
Названы симптомы, указывающие на проблемы с кровью
Напавших на корреспондента «Известий» Полторанина оставили под арестом
Боец ВСУ зарезал сослуживца и скрылся
Онколог назвал неочевидные признаки рака яичников
Энергетик ответил, какие цели преследуют США блокировкой Ормузского пролива
Политолог назвал последствия блокады Ирана со стороны США
В США предрекли Трампу импичмент за «бесконечную войну с Ираном»
Жители Хакасии выбрали Сталина для Парка Победы
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

