Ребенок-инвалид умер после «лечебного» питания

Ребенок-инвалид умер, предположительно, после приема «лечебного» питания под Екатеринбургом, еще минимум сорок паллиативных детей отравились этим же продуктом с начала года, передает Telegram-канал SHOT. Смесь была поставлена бюджетными организациями региона.

Уточняется, что еще один ребенок две недели провел в реанимации. Ему поставили диагноз «аспирационная пневмония» — тяжелое воспаление легких, возникающее при попадании содержимого желудка в дыхательные пути. Лабораторные исследования показали, что в составе смеси есть завышенные показатели, например, хром — более чем в 50 раз выше заявленного, фосфор — почти в 2,5 раза.

Подобные превышения способны вызывать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, перегружать почки и печень, а также приводить к интоксикации организма. Родители пострадавших детей обратились в Генпрокуратуру.

