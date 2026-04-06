У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет

У школьницы из России диагностировали инсульт в 11 лет В Башкирии 11-летнюю девочку с инсультом доставили в Уфу санавиацией

В Башкирии 11-летнюю пациентку с ишемическим инсультом экстренно доставили в Уфу, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в Telegram-канале. На прошлой неделе бригада детской санавиации вылетела в Стерлитамак, чтобы оказать ей помощь.

На месте девочку осмотрел реаниматолог Республиканской детской клинической больницы. По словам министра, было решено перевести пациентку в Уфу для дальнейшего лечения. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации.

Ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Она продолжает лечение, — написал он.

