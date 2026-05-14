Мощный пожар охватил научно-исследовательский комплекс в Уфе

Строящийся научно-исследовательский комплекс загорелся в Уфе, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, источником возгорания стал утеплитель. На место прибыли спасатели.

Ранее девятиэтажный дом загорелся в районе Измайлово на востоке Москвы. На месте ЧП работали пожарные, они эвакуировали жильцов. Предварительно, загорелись вещи и мебель на балконе. Огонь перекинулся на другие квартиры.

До этого в Уфе при пожаре в двухэтажном жилом доме погибли три человека — две женщины 97 и 68 лет и 55-летний мужчина. Возгорание площадью 50 квадратных метров было ликвидировано, при разборе завалов обнаружены тела погибших.

6 мая в Главном управлении МЧС по Республике Крым сообщили, что в евпаторийском парке аттракционов загорелся дизель-генератор. Пламя охватило 15 квадратных метров, но к 17:31 по московскому времени возгорание полностью ликвидировали. На кадрах с места ЧП видно, как над территорией развлекательной зоны поднимался густой черный дым. Информация о пострадавших не поступала.