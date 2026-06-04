В Сочи загадочно пропал парень на водопаде

В Сочи продолжаются поиски 21-летнего Руслана, который пропал после похода к Ореховскому водопаду, сообщает Telegram-канал SHOT. Молодой человек ушел к водопаду один 21 мая.

Близким он сообщил, что планирует вернуться на следующий день. Однако на следующий день Руслан перестал выходить на связь. Его телефон оказался отключен, после чего никакой информации о его местонахождении не появлялось.

Родственники предполагают, что после посещения Ореховского водопада молодой человек мог продолжить путь в сторону горного хребта. Поиски продолжаются уже две недели с участием сотрудников МЧС и волонтеров. Для обследования местности привлекались вертолеты, а спасатели работали в труднодоступных районах. К поисковой операции присоединилась и родная сестра пропавшего Руслана Олеся.

Ранее пропавшего на южном берегу Крыма студента Александра Скрипникова нашли мертвым в горах, сообщила руководитель пресс-службы добровольческого поисково-спасательного отряда «ПоискКрым» Динара Ахтемова. Студент пропал 25 мая, его в последний раз видели в районе ущелья Уч-Кош.