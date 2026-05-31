Стоимость ночи в гостиницах на июнь — август выросла в среднем на 5,6%

Размещение в отелях России на это лето за год подорожало на 5–6% год к году, что вдвое ниже темпов прироста показателя за предыдущий год, сообщает «Коммерсант». Отмечается, что в целом спрос на отели сократился на 5%.

При этом глубина бронирования осталась на уровне прошлого года — около 90 дней. Средняя стоимость забронированной ночи с учетом дополнительных услуг составила 12,4 тыс. рублей.

В Москве и Калининградской области стоимость размещения, напротив, снизилась. В столице тариф опустился на 0,8%, а число бронирований уменьшилось на 12,7%. В Калининградской области продажи упали почти на 20%, а цена снизилась на 1%.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отметил, что рост цен в этом году вдвое ниже прошлогоднего. По его прогнозу, по итогам лета прирост может составить 3–4%. Эксперт добавил, что спрос оживает только при дисконте 20–25%, но далеко не все отели готовы на такие уступки.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отмечал, что Анапа стремительно набирает популярность. По его словам, по итогам майских праздников спрос на курорт вырос на 40% и продолжает расти.