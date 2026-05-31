Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Геническ Число пострадавших при атаке ВСУ на Геническ выросло до пяти

При атаке ВСУ на город Геническ Херсонской области пострадали пять человек, написал в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Ранее было известно о трех раненых и одном погибшем — маленьком мальчике.

По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное — погиб ребенок, мальчик 2020 года рождения, — написал Сальдо.

Известно, что дрон атаковал многоэтажный дом на улице Братьев Коваленко. Сальдо обратил внимание, что Киев организовал атаку перед Днем защиты детей: БПЛА ударил не по военному объекту, а по гражданскому.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении более 50 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. По его словам, были атакованы девять районов: Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Чертковский, Красносулинский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Шолоховский.

В Минобороны РФ между тем проинформировали, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.