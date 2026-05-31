31 мая 2026 в 20:15

Премьер Венгрии встретится с президентом для его отставки

Петер Мадьяр Фото: STEFANO CAROFEI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил в своих соцсетях, что в понедельник, 1 июня, встретится с президентом страны Тамашем Шуйоком, чтобы добиться от него ухода в отставку. Его сопроводит министр юстиции Марта Гёрёг.

Срок подачи заявления об отставке истекает сегодня в полночь. В понедельник в восемь часов утра я побываю у президента Тамаша Шуйока, — написал Мадьяр.

Ранее Шуйок заявил, что продолжает исполнять свои обязанности, и обратился в Венецианскую комиссию при Совете Европы за оценкой спорных конституционных вопросов. Поводом послужили неоднократные призывы Мадьяра покинуть пост. В офисе Шуйока подчеркнули, что требования премьера создают противоречивую ситуацию, негативно влияющую на авторитет института президента.

Депутат Госдумы Александр Толмачев между тем выразил мнение, что Европейский союз недоволен Мадьяром из-за его честной позиции в отношении России. По его словам, евробюрократы быстро поняли, что новый премьер не собирается плясать под их дудку.

