Ребенок погиб в чудовищной атаке ВСУ на российский город

Шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ

Шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко.

По предварительным данным, травмированы пять человек. Самое страшное — погиб ребенок, мальчик 2020 года рождения, — отметил глава региона.

Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Он подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

В Геническе БПЛА атаковали два многоэтажных дома. Повреждения получили два многоквартирных дома, остекление и фасады, шесть легковых автомобилей. Пресс-служба Сальдо сообщала о трех пострадавших — двух взрослых и ребенке.

Ранее в Минобороны РФ проинформировали, что системы ПВО сбили 216 беспилотников ВСУ в ночь на 31 мая. БПЛА уничтожили в 11 регионах России и над акваторией Азовского моря. В ведомстве уточнили, что дроны нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и Крыму.