Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова главнокомандующим ВСУ и вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьера, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в Конгресс США, заявил источник.

По информации инсайдера, все эти решения были приняты одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля. Его называют одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

Все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях носят исключительно популистский характер, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Буданову, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и командиру подразделения ВСУ Андрею Дзяни. Их подозревают в организации террористической атаки на Хорлы в ночь на 1 января.