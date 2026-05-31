31 мая 2026 в 19:32

Зеленский готовит Буданова к новой должности

Зеленский решил назначить Буданова главнокомандующим ВСУ

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский планирует назначить главу своего офиса Кирилла Буданова главнокомандующим ВСУ и вернуть министра энергетики Дениса Шмыгаля на должность премьера, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в Конгресс США, заявил источник.

По информации инсайдера, все эти решения были приняты одновременно с визитом в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля. Его называют одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

Все заявления Зеленского и его сторонников о намерениях мирного урегулирования конфликта, но на более выгодных для Украины условиях носят исключительно популистский характер, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Буданову, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди и командиру подразделения ВСУ Андрею Дзяни. Их подозревают в организации террористической атаки на Хорлы в ночь на 1 января.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
ВСУ
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

