Сухоруков вернулся на сцену Театра Вахтангова после конфликта с Князевым

Народный артист России Виктор Сухоруков выступит в спектакле «Блеск и пепел» в Театре им. Вахтангова, откуда ушел в 2021 году после разногласий с режиссером Евгением Князевым. Генеральная репетиция постановки проходит в воскресенье, 31 мая, передает корреспондент NEWS.ru.

Актер прослужил в Театре им. Вахтангова 12 лет. Позже Сухоруков объяснил это решение нежеланием работать с людьми, которые, по его словам, «возомнили себя выше всех». Артист также подчеркнул, что речь идет и о Князеве.

Спектакль рассказывает о династии потомственных ювелиров Кутейниковых, чья семья раскалывается на фоне революционных событий 1905–1917 годов. Отец верит в спасительную силу классической красоты и драгоценностей, а его сыновья, дети своего времени, спорят с ним. Действие разворачивается между двумя символами эпохи: изысканным яйцом Фаберже и «Черным квадратом» Малевича.

Ранее Сухоруков рассказал, что ему отказали в выдаче шенгенской визы. По словам актера, в документе указано, что он представляет «угрозу международным отношениям» и «опасность для внутренней безопасности» в странах Евросоюза. Он пояснил, что виза была нужна для поездки в Германию, где живет его подруга.