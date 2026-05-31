Развод с Бероевым, потеря двоих детей, Абдулов: как живет Ксения Алферова

Актриса Ксения Алферова возобновила съемки в кино спустя более двух лет перерыва. Что известно о ее новых проектах и разводе с коллегой Егором Бероевым?

Чем известна Алферова

Ксения Алферова родилась 24 мая 1974 года в столице Болгарии — Софии. Ее мать — народная артистка РФ Ирина Алферова. Ксения была удочерена народным артистом РСФСР Александром Абдуловым, когда он женился на Алферовой.

Алферова окончила Московскую государственную юридическую академию и школу-студию МХАТ. Известность ей принесли съемки в телесериале «Московские окна» и фильме «Экспресс Санкт-Петербург — Канны».

На настоящий момент в фильмографии актрисы около 30 ролей, включая ленты «Капкан», «Правила маскарада», «Холодное сердце», «Дорога к дому», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и другие.

Какие у Алферовой были отношения с Абдуловым

В интервью журналисту Лауре Джугелии Ксения Алферова призналась, что пережила настоящую травму, когда Александр Абдулов ушел из семьи. По ее словам, причиной развода родителей стали частые скандалы.

«Мама плакала. Я думала, когда же он уйдет. Нельзя при девочке унижать маму, говорить плохие слова. Это попадает на ребенка, он все это принимает на свой счет. Это убийственно», — заявила она.

После развода родителей Алферова встречалась и общалась с Абдуловым, даже когда он завел новую семью. Артистка жалеет, что перед его смертью не заехала к нему в больницу.

«Я позвонила и пообещала приехать в следующий раз. Следующего раза уже не было. Это урок, такие вещи нельзя откладывать на потом», — рассказала она.

Ксения Алферова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о разводе Алферовой и Бероева

Ксения Алферова более 20 лет состояла в браке с актером Егором Бероевым. Они поженились в 2003 году. В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. До рождения наследницы артистка потеряла двоих детей.

«У нас было два ребенка, которых мы потеряли. Это были преждевременные роды на достаточно большом сроке. Это пережить довольно сложно, это то, что остается с тобой всегда», — поделилась актриса.

В 2026 году стало известно об их разводе. Бероев заявил, что они расстались в 2022 году. Алферова уверяет, что это произошло позднее, а официально брак был расторгнут 16 мая 2025 года.

«Да, мы не живем вместе чуть больше. Не с 2022 года. С 2023-го, если не ошибаюсь...» — сказала она в интервью Лауре Джугелии.

Алферова отметила, что не будет «копаться в причинах развода», поскольку это «комплекс всего».

После расставания артистов появились слухи о том, что Бероев женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Позднее актер рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что встретил девушку через несколько месяцев после расставания с Алферовой.

«Мы с Аней не объявляли о наших отношениях… Говорю в первый раз: в ноябре 2022 года я ушел жить отдельно на съемную квартиру. А в 2025 году мы с Ксенией официально развелись. Спокойно, очень уважительно, без конфликтов. А в 2026 году, в феврале, скрепили свои отношения с Анной», — объяснил он.

По словам Бероева, ему и Алферовой не удалось сохранить «человеческого взаимоотношения».

Ксения Алферова и Егор Бероев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Алферова

Ксения Алферова занимается благотворительностью и продолжает творческую деятельность. В 2026 году на экраны вышел сериал «Золотой дубль» с участием актрисы. До этого она последний раз снималась в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы», премьера которого прошла в 2023 году.

Также Алферова снимается в лентах «Чужой звонок» и «Хрущевский синдром: Пора взрослеть».

Актриса активно ведет социальные сети, где рассказывает об изменениях в жизни.

«Для тех, кто за меня переживает: спасибо вам, у меня все хорошо, теперь уже счастливо живу, люблю жизнь и творю!» — заявила она, поблагодарив поклонников за поддержку.

