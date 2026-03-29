«Меня как отрубило»: Алферова рассказала о катастрофе, изменившей ее жизнь

Актриса Ксения Алферова рассказала, что три года восстанавливала силы после развода с актером Валерием Бероевым. Артистка в своем блоге в соцсети призналась, что этот период стал для нее настоящей личной катастрофой.

По словам Алферовой, в то время она не могла танцевать и полностью потеряла прежнее внутреннее состояние. Она добавила, что молилась, исповедовалась и глубоко осмысливала происходящее, чтобы постепенно вернуть гармонию в жизнь.

Сейчас актриса чувствует легкость и радость, возвращаясь к привычным занятиям. Она отметила, что важно оставаться рядом с близкими, но при этом сохранять собственные границы.

Ранее Алферова заявила, что ее бывший муж ошибся, рассказывая о дате их расставания. Она не согласна с той хронологией событий, которую он представил публике. Алферова также попросила представителей СМИ не уделять излишнего внимания подробностям их личной жизни.

До этого Бероев сообщил поклонникам, что они разошлись с Алферовой еще четыре года назад. Он подчеркнул, что сохраняет уважение ко всем прожитым вместе годам и искренне желает бывшей супруге только добра.