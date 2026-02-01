Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 22:24

Егор Бероев раскрыл правду о разводе с Ксенией Алферовой

Егор Бероев сообщил, что развелся с Ксенией Алферовой еще в 2022 году

Егор Бероев и Ксения Алфёрова Егор Бероев и Ксения Алфёрова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер Егор Бероев заявил, что развелся с актрисой Ксенией Алферовой еще в 2022 году. По его словам, опубликованным в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), он с уважением относится к годам, прожитым вместе с бывшей супругой, и желает ей всего самого доброго.

С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи, — написал Бероев.

Ранее стало известно, что кондитер Ренат Агзамов и его супруга Валерия развелись еще два года назад, но не афишировали это. Как рассказала девушка, развод прошел мирно, по обоюдному решению, пара сохранила дружеские отношения и продолжает совместно воспитывать сына.

До этого адвокат рэпера Джигана Сергей Жорин сообщил, что его клиент намерен оспорить брачный договор с блогером Оксаной Самойловой и произвести раздел совместно нажитого имущества через суд. При этом он отказался комментировать вопрос о возможной борьбе за детей, сосредоточившись на юридической стороне дела.

браки
разводы
Егор Бероев
Ксения Алферова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белгородской области дрон ВСУ уничтожил грузовик и тяжело ранил водителя
Еще два аэропорта на Кавказе закрылись
Житель Новой Москвы нашел в упаковке рыбы опасное вещество
Развод с Бероевым, измена, критика Богомолова: как живет Ксения Алферова
Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в Абу-Даби
«Я бы умерла»: Долина раскрыла, как смогла пережить ситуацию с квартирой
БПЛА ВСУ повредили многоэтажку в Славянске-на-Кубани
Росавиация ввела ограничения для аэропорта Грозного
Стало известно, что экс-глава МИД Словакии написал Эпштейну о девушках
Егор Бероев раскрыл правду о разводе с Ксенией Алферовой
«Не первую неделю»: Зеленский обрушился на Кличко из-за коллапса в Киеве
«Отдали все сердце этой классной победе»: ЦСКА стал лидером Единой лиги ВТБ
«Что хочу, то и делаю»: Долина ответила на претензии по поводу пруда
Найденного в Таиланде расчлененным россиянина угрожали продать на органы
«Все истощены»: на Украине сделали признание по конфликту
Долина рассказала, куда переехала после скандала с квартирой
Лариса Долина собрала свой первый большой аншлаг в 2026 году
Пушилин рассказал о ситуации на фронте после освобождения Торецкого
Долина раскрыла, на сколько лет себя чувствует
Фильм «Мелания» собрал рекордные $2,9 млн в день премьеры
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.