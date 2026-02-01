Егор Бероев раскрыл правду о разводе с Ксенией Алферовой Егор Бероев сообщил, что развелся с Ксенией Алферовой еще в 2022 году

Актер Егор Бероев заявил, что развелся с актрисой Ксенией Алферовой еще в 2022 году. По его словам, опубликованным в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена), он с уважением относится к годам, прожитым вместе с бывшей супругой, и желает ей всего самого доброго.

С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого-самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье. Прошу прессу, или как вас назвать, не лезть в чужие семьи и не распространять грязные слухи, — написал Бероев.

Ранее стало известно, что кондитер Ренат Агзамов и его супруга Валерия развелись еще два года назад, но не афишировали это. Как рассказала девушка, развод прошел мирно, по обоюдному решению, пара сохранила дружеские отношения и продолжает совместно воспитывать сына.

До этого адвокат рэпера Джигана Сергей Жорин сообщил, что его клиент намерен оспорить брачный договор с блогером Оксаной Самойловой и произвести раздел совместно нажитого имущества через суд. При этом он отказался комментировать вопрос о возможной борьбе за детей, сосредоточившись на юридической стороне дела.