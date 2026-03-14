14 марта 2026 в 16:29

«По приколу?»: актриса Боб обрушилась на погибших в Звенигороде подростков

Актриса Галина Боб упрекнула погибших подростков за выход на лед в Звенигороде

Галина Боб Галина Боб Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Актриса Галина Боб в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) упрекнула погибших в Звенигороде подростков за выход на тонкий лед ради съемки видео. Она задалась вопросом, зачем дети этим занимаются: по приколу или на спор.

Дети, подростки с телефонами, идут снимают, скачут на льдинах. <…> Непонятно, как с этим бороться. Непонятно, на что — на спор? По приколу? Я такой взрослый, со мной такого не случится? Что происходит? — отметила артистка.

Боб добавила, что подобное поведение подростков вызывает у нее недоумение. Актриса также поинтересовалась, почему родители не объясняют детям опасность выхода на лед.

Трое школьников пропали на Москве-реке 7 марта. Тело одного из мальчиков обнаружили в 800 метрах от места падения. На следующий день водолазы нашли тело второго школьника. Поиски девочки продолжаются.

Ранее экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов предположил, что злоумышленники могли похитить детей в подмосковном Звенигороде и «замести следы». По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.

