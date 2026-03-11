Эксперт предположил, что детей в Звенигороде похитили и заметали следы

Злоумышленники могли похитить детей в подмосковном Звенигороде и «замести следы», разбросав их вещи у реки, предположил в беседе с NEWS.ru экс-начальник криминальной милиции Евгений Харламов. По его словам, возможно, преступники хотели, чтобы утопление детей было основной версией следствия.

Гипотетически, если предположить, что кто-то, например, их похитил, могут специально бросить, такое бывает, какие-то вещи, чтобы подумали, что они утонули, ищите их там. Река наверняка далеко могла эти тела унести. То, что нашли около реки какие-то вещи детей, это говорит о том, они могли оказаться подо льдом. Но это может быть и ложный след, — предположил Харламов.

Уголовное дело, которое возбудили свидетельствует о том, что в деле «не все однозначно», добавляет эксперт. Он также напомнил недавний случай похищения девочки в Смоленске, когда ребенок остался невредим, а мотивы похитителей — неизвестными. Поэтому он высказал мнение, что эта история может завершиться неожиданно.

Эксперт также заявил, что следователи пока не разглашают все детали дела широкой общественности. Возможно, это делается, чтобы не спугнуть предполагаемых преступников, отметил эксперт, подчеркнув, что излишняя публичность часто мешает качественному расследованию обстоятельств дела. В любом случае многое поможет прояснить биллинг телефонов детей и то, откуда в последний раз был замечен сигнал.

Ранее сообщалось, что мужчина, похитивший девятилетнюю девочку в Смоленске, был из хорошей семьи, но в какой-то момент у него «поехала крыша». Мужчина был в Чечне по контракту, откуда вернулся нездоровым, начал употреблять наркотики и алкоголь.