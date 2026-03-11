Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Криминалист предположил утопление пропавших в Звенигороде детей

Криминалист Игнатов: пропавшие в Подмосковье дети могли провалиться под лед

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Трое детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, могли стать жертвами собственной неосторожности, предположил в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, несовершеннолетние могли заиграться и провалиться под лед.

Река рядом, дети склонны гулять, лазить по льдинам, я помню, в детстве то же самое было, мы пытались зайти в экстремальное место в период таяния снегов. Естественно, это одна из версий, что дети могли утонуть. Дети могли утонуть, лед проломился, они провалились втроем все вместе, — предположил Игнатов.

Еще одна версия эксперта — провалиться мог один ребенок, а другие бросились его спасать и тоже упали в воду. Также он не исключает криминальный след в этой истории.

Они, допустим, были захвачены и похищены какими-нибудь злодеями. Или педофилы, извращенцы, или сектанты, которые их заманили под каким-то предлогом в какое-то помещение и там удерживают для каких-то определенных целей, — сообщил эксперт.

Также, по его мнению, нельзя исключать, что дети могли стать жертвой мошенников. Взрослые могли их убедить, что им надо спрятаться, и потом выдвинуть какие-то ультиматумы родителям, высказал мнение собеседник NEWS.ru. Он добавил, что прояснить ситуацию поможет биллинг мобильных телефонов.

Ранее сообщалось, что поисковые операции по розыску троих детей, пропавших в Звенигороде, продолжаются в основном в районе Москвы-реки, сообщили в МЧС РФ. Спасатели, водолазы и волонтеры работают круглосуточно.

криминал
дети
пропавшие люди
Звенигород
