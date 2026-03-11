«Впереди тяжелые времена»: сенатор о решении Молдавии выйти из СНГ

Решение молдавских властей о денонсации базовых договоров Содружества Независимых Государств ввергает республику в полосу неопределенности и грозит тяжелыми последствиями для граждан, заявил NEWS.ru председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, такой шаг был продиктован не интересами общества, а давлением Запада, прежде всего Евросоюза, который давно вел работу в этом направлении.

Принятые в Кишиневе решения [о денонсации базовых договоров СНГ] вызывают чувство глубокого сожаления. Это означает, что Молдавия вступает на тернистый путь неопределенности во многих вопросах: экономики, внутренней политики, строения общества. Это все, конечно же, является плодом не раздумий молдавского гражданина, а усилий западного сообщества, прежде всего ЕС, который давно работал в этом направлении. Впереди тяжелые времена у граждан этой страны. Пожелаем им, как говорится, выйти из этих перипетий достойно с наименьшими потерями. Решение принято, мягко говоря, неоднозначное. Оно будет сказываться на жизни нескольких поколений молдавских граждан, — высказался Карасин.

Он отметил, что в Молдавии проживает множество друзей России, которые всегда поддерживали культурные и экономические связи. Сенатор добавил, что Москва вынуждена принять решение Кишинева как данность, однако продолжит внимательно следить за развитием ситуации.

К сожалению, надо сказать, что в Молдавии остается очень много друзей России, людей, которые поддерживали культурное взаимодействие, экономические связи между нашими странами. Это близкое нам государство, мы переживаем и будем переживать за то, что там происходит. Но решение принято, поэтому мы вынуждены принимать его. Будем внимательно следить за развитием обстановки, — подытожил Карасин.

Ранее правительство Молдавии одобрило денонсацию базовых договоров Содружества Независимых Государств. Инициатором выступил МИД республики, по мнению которого ключевые принципы СНГ не соблюдаются.