Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 18:23

Раскрыто, сколько россиян эвакуировали из Ирана через Армению

Посольство РФ в Ереване сообщило об эвакуации 196 россиян из Ирана через Армению

Автобус на пограничном переходе (КПП) Нурдуз — Агарак на армяно-иранской границе Автобус на пограничном переходе (КПП) Нурдуз — Агарак на армяно-иранской границе Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке через территорию Армении в Россию вернулись 196 российских граждан, сообщили в посольстве РФ в Ереване. В дипломатическом представительстве уточнили, что в настоящий момент эвакуация продолжается.

Россияне возвращаются на родину через пограничный переход Нурдуз — Агарак. Этот маршрут остается основным коридором для вывоза граждан из Ирана.

Всего с начала эскалации в регионе Ближнего Востока из Ирана в Россию через территорию Армении вернулись 196 российских граждан, большую часть из которых составили эвакуированные 11 марта сотрудники иранской АЭС «Бушер», — сказано в сообщении.

Дипломаты продолжают работать с оставшимися в Иране россиянами. Посольство координирует действия с профильными ведомствами для обеспечения безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку России в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. До этого посольство РФ в Тегеране рассказало, что государство можно покинуть через два пункта: один — в Азербайджан, другой — в Армению.

Россия
Иран
Армения
эвакуации
посольства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат назвал важный нюанс идеи исключить аборты без медпоказаний из ОМС
В ООН обвинили США и Израиль в хаосе на Ближнем Востоке
Главу одного из округов Тверской области арестовали по делу о взятке
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.