Раскрыто, сколько россиян эвакуировали из Ирана через Армению

Раскрыто, сколько россиян эвакуировали из Ирана через Армению Посольство РФ в Ереване сообщило об эвакуации 196 россиян из Ирана через Армению

С начала эскалации ситуации на Ближнем Востоке через территорию Армении в Россию вернулись 196 российских граждан, сообщили в посольстве РФ в Ереване. В дипломатическом представительстве уточнили, что в настоящий момент эвакуация продолжается.

Россияне возвращаются на родину через пограничный переход Нурдуз — Агарак. Этот маршрут остается основным коридором для вывоза граждан из Ирана.

Всего с начала эскалации в регионе Ближнего Востока из Ирана в Россию через территорию Армении вернулись 196 российских граждан, большую часть из которых составили эвакуированные 11 марта сотрудники иранской АЭС «Бушер», — сказано в сообщении.

Дипломаты продолжают работать с оставшимися в Иране россиянами. Посольство координирует действия с профильными ведомствами для обеспечения безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что Азербайджан оказывает максимальную поддержку России в вопросе эвакуации россиян из Ирана на фоне ударов со стороны США и Израиля. До этого посольство РФ в Тегеране рассказало, что государство можно покинуть через два пункта: один — в Азербайджан, другой — в Армению.