«Удары по всем базам»: Иран заявил о масштабных потерях США Иран заявил о полном уничтожении американских баз на Ближнем Востоке

Иран уничтожил все военные объекты США на Ближнем Востоке, заявил в эфире иранского телевидения советник командования КСИР Али Фадави. Он также допустил захват американских военнослужащих, но не предоставил подтверждений.

Не прошло и нескольких дней, все их базы были уничтожены. Мы нанесли удары по всем базам США в регионе, — сказал он.

Тем временем заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева заявила, что американо-израильская военная авантюра все глубже погружает Ближний Восток в хаос. По ее словам, действия Вашингтона и Тель-Авива ведут к многочисленным жертвам среди мирного населения.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что США в ходе операции «Эпическая ярость» причинили Ирану больший ущерб, чем считали возможным. По его словам, американские силы «намного опережают график». Американский лидер также заявил, что война с Ираном закончится уже скоро. Вместе с тем он добавил, что это произойдет, «когда он захочет». Трамп также отметил, что в Иране уже нет целей, которые были бы интересны США.