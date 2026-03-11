Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 19:51

Востоковед обрисовал перспективы Трампа в случае вторжения в Иран

Востоковед Ибрагимов: Трампу объявят импичмент из-за наземной операции в Иране

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Решение о проведении наземной операции в Иране может обернуться для американского президента Дональда Трампа серьезными внутриполитическими последствиями, сказал NEWS.ru политолог, специалист по Ближнему Востоку Фархад Ибрагимов. Противники главы США могут поднять вопрос о его импичменте, считает он.

Если Трамп пойдет на эту затратную операцию, его судьба будет незавидной. Республиканцы его не поддержат, демократы и подавно воспользуются шансом. Ему могут объявить импичмент. Джордж Буш-младший или Билл Клинтон хотя бы искали благовидные предлоги, созывали Совбез ООН, как бы цинично это ни было. А Трамп действует по настроению, — заявил политолог.

Ибрагимов также заметил, что подобный стиль принятия решений подрывает доверие к Вашингтону со стороны ключевых международных игроков.

Даже Китай теперь думает, стоит ли верить его слову. Так что даже если он решится, его ждут большие неприятности и неприятные сюрпризы от иранцев, — заключил специалист.

Издание UnHerd ранее написало, что наземная операция США на территории Ирана рискует обернуться катастрофой для Вашингтона. По мнению авторов публикации, главными препятствиями на пути ВС Штатов станут обширная территория и высокая численность населения Исламской республики.

