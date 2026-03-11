«Сущий ад»: наземной операции США в Иране предрекли катастрофу

Наземная операция Соединенных Штатов на территории Ирана рискует обернуться катастрофой для Вашингтона, пишет издание UnHerd. По словам авторов публикации, главными препятствиями на пути ВС США станут обширная территория и высокая численность населения исламской республики, а дополнительные проблемы создаст горный рельеф местности.

Сухопутная война против Исламской Республики на ее собственной территории ввергнет американские войска в сущий ад — во всяком случае, как мы, простые смертные, себе его представляем, — сказано в сообщении.