11 марта 2026 в 16:20

Иммунолог назвал главную опасность штамма «стратус»

Иммунолог Болибок: после штамма «стратус» могут снизиться когнитивные функции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После перенесенного штамма коронавируса «стратус» у человека могут снизиться когнитивные функции, заявил НСН иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что COVID-19 мутирует с «бешеной скоростью», и призвал разработать новую вакцину против этого вируса.

При «стратусе» пациенты часто жалуются на потерю обоняния. Для него еще характерна боль в горле, головная боль, поражение придаточных пазух носа и слабость. Физическая работоспособность падает. У детей бывают еще и боли в животе, рвота и понос. Температура сейчас вообще не показатель — очень часто протекает болезнь без ее повышения, а у некоторых даже снижение отмечается до 35 градусов. Заболевание протекает не очень тяжело, но опасно другое — снижение когнитивных функций после болезни, — предупредил Болибок.

Он уточнил, что, в частности, у людей может возникнуть ощущение тумана в голове, а также ухудшится краткосрочная память. По словам врача, молодые люди через время способны восстановиться, а пожилые люди, в особенности старше 60 лет, уже навряд ли.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких регионах России выросло число заболевших COVID-19. Подъем инфекции заметили в Новгородской, Самарской, Саратовской областях и Республике Марий Эл.

