«Цинковые гробы потоком полетят в США»: сенатор об Иране и базах РФ в Сирии

Почему Иран не повторит судьбу Сирии, какие сюрпризы ждут США в Ормузском проливе, как глава Белого дома Дональд Трамп, развязавший войну на Ближнем Востоке, попал в ловушку, из которой ему уже не выбраться, в интервью NEWS.ru рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

К чему привело убийство верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи

— Владимир Михайлович, как убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи повлияло на внутреннюю стабильность государства? Готова ли Исламская Республика к сопротивлению агрессии США и Израиля в условиях временного руководства?

— Как ни странно, смерть верховного лидера Ирана стабилизировала страну и укрепила ее. Мы видим, что нынешние иранские руководители настроены очень воинственно и готовы идти до конца. Они отказались даже слышать любые предложения о продолжении переговоров с Америкой. Хотя Трамп заявил, что к ним обращаются, это вранье. Иранцы не хотят переговоров, потому что их страна подверглась нападению.

В таких случаях народ консолидируется. Мы видим по кадрам из Тегерана, что люди испытывают огромное горе. Даже если кто-то был недоволен верховным лидером или кем-то еще, нация находится в опасности, и они начинают объединяться. Поэтому я думаю, что вариант, на который рассчитывали американцы и израильтяне — дестабилизация, — не сработает. Тем более эту трагедию усугубила недавняя атака на школу для девочек: 160 детей погибли, совсем маленькие, в начальных классах. Такие вещи вызывают колоссальную боль у родителей и по всей стране.

— На днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка непричастна к гибели Хаменеи и членов его семьи. Как можно оценить подобные слова?

— Такой цинизм даже оценить невозможно. Как это непричастна? Американцы разбомбили объекты в первые минуты нападения, а израильтяне, по их же словам, добили ракетами. Но израильские ракеты там оказались неслучайно — это все поставки из США. Наведение через спутники — тоже от американцев. Там сейчас спорят, кто виноват больше, кто меньше, но Израиль никогда бы не смог нанести таких ударов, какие нанесли американцы. Поэтому это даже не воспринимается всерьез. Это жалкая попытка оправдаться, но рано или поздно все будет ясно.

Смогут ли США победить Иран в случае проведения наземной операции

— Дональд Трамп заявил, что допускает возможность размещения американских войск в Иране.

— Американцы провели последнюю успешную наземную операцию в годы Второй мировой войны. Причем успешной она была потому, что главную роль сыграла Красная армия. Американцы открыли второй фронт за девять месяцев до окончания войны, в июле 1944-го. Когда немцы их прижали, они попросили нас ускорить наступление. Американцы хорошо бомбят — могут уничтожить детей, школы, свадьбы, что угодно. Но солдат США никогда не будет жить в окопах, как наши военные, мерзнуть и стоять до последнего дыхания. Американцы привыкли красиво есть и спать на удобных кроватях. В настоящей войне такого не бывает. Наземная операция США — это всегда крах. Их последняя операция в Афганистане привела к тому, что они оттуда позорно бежали. Вы помните эти кадры? 20 лет они охраняли только самих себя и свои гарнизоны, больше ничего не смогли сделать.

— Есть ли вероятность свержения иранского руководства в результате удара США и Израиля? Как будет реагировать Россия, чтобы сохранить влияние в регионе?

— Я думаю, что мы держим определенную паузу. Смотрите, что произошло с Советом Безопасности ООН. Структура, созданная по итогам Второй мировой войны для поддержания мира, не работает. Пять членов Совбеза — Франция, Великобритания, Россия, Китай и США — практически ничего не могут сделать, потому что то одна страна блокирует решения, то другая. Ни один конфликт не урегулируется в Совете Безопасности, даже последнее обострение между Ираном и Израилем: послушали друг друга, разошлись, никаких решений не приняли. Все понимают, что сейчас решает только сила.

Солдаты армии США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Я надеюсь, что в мире все-таки понимают: следующими могут быть они. На словах американцы объявят о победе, как и в ситуации с Украиной. На словах Западная Европа уже победила, а на деле все будет совсем по-другому. Я надеюсь, что в США начнется мощное антивоенное движение.

Как Иран загнал Трампа в ловушку

— Иранцы ведут очень умную политику. Они наносят удары по американским базам в регионе. До территории Штатов иранцы не достанут, но по базам в Персидском заливе и рядом — могут. Они будут бить по сооружениям, заводам по сжижению газа в Катаре и так далее.

Иран наносит удары по энергетическим объектам стран Персидского залива не потому, что плохо относится к соседям, а для того, чтобы создать проблемы с поставками нефти и газа во всем мире. Для США главный показатель — цена бензина. Если она будет расти, то для американцев это трагедия. Все остальное их особо не волнует. А цена не может не повышаться, если дорожает нефть.

Я думаю, что Иран хочет «свалить» Трампа. Можно предположить, что в США начнется массовое недовольство: Трамп проигрывает выборы, в Конгресс приходят демократы, забирают одну или две палаты, и запускается процесс импичмента. Иран на это и рассчитывает, действует грамотно. Например, недавно был нанесен удар по посольству США в Саудовской Аравии. Это пощечина для американцев. Когда трогают их посольство, они воспринимают это как самое большое оскорбление. Есть жертвы, значит, будут похороны. Если начнется наземная операция, то цинковые гробы полетят через океан потоком. Трамп рассчитывал на пятидневную войну, но с Ираном так не получится.

— Один из генералов Исламской Республики сказал: «Я считаю, что США убьются об Иран». Как вы оцениваете это утверждение?

— Не исключено, что Иран может стать камнем преткновения. Американцы считают, что им удалось дожать Николаса Мадуро, сейчас они готовятся к чему-то на Кубе, хотят провести там «полицейскую операцию». Но в США все путают. Они не понимают, что Мадуро — это немного другая фигура, народ Венесуэлы — другой, а кубинцы — совершенно другие люди. Они почти 80 лет живут в постоянной борьбе за свое существование.

Я думаю, что и другие страны это поймут. Индия пока молчит, но она тоже скажет свое слово. Сейчас начнется чехарда с ценами на нефть и газ, проблемы возникнут в Индии. Американцы сильно дестабилизируют ситуацию. Мне кажется, что Трамп, сам того не ведая, оказался в ловушке. Он попал под влияние Биньямина Нетаньяху. Тот сумел поднять все произраильское лобби в Америке, которое начало давить на Трампа, чтобы он вмешался. В итоге все это может сыграть на руку демократам, с которыми президент США якобы успешно борется.

Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Global Look Press

Как Москва ответит на угрозы российским базам в Сирии

— Какие могут возникнуть угрозы для российских баз в Сирии в случае эскалации конфликта? Как Москва может их минимизировать?

— Сейчас многие говорят об этих угрозах. Но если будут реальные угрозы, то начнется третья мировая война. Если попытаются напасть на наши базы, то Россия не оставит это без ответа. Я думаю, что мы ответим даже Израилю, с которым у нас всегда были неплохие отношения. Все понимают, что без участия РФ этот конфликт не разрулить.

Мы уже вывезли из Сирии часть вооружений для обеспечения своей безопасности. Часть осталась. Это больше нужно даже не нам, а новым сирийским властям для стабилизации обстановки. Сирия — абсолютно дестабилизированная страна. Она может распасться на несколько государств: там есть алавиты, курды, различные племена. К сожалению, эта страна может не сохраниться в прежних границах.

— Какие угрозы для российского экспорта нефти несет в себе блокада Ираном Ормузского пролива? Как Москва может использовать рост цен на энергоносители в свою пользу? Иранцы говорят, что если кто-то сунется в пролив, то они уничтожат корабли, а США заявляют, что он не перекрыт.

— Сейчас поступают разные сведения. Одни говорят, что пролив перекрыт, другие — что его минируют. Третьи заявляют, что будут нападать только на американские суда, а остальные трогать не будут. Но факт остается фактом: суда перестали ходить, потому что страховые компании отказались их страховать — никаких гарантий безопасности нет. Без страховки никто не пойдет, потому что судно может погибнуть, а товар придет в негодность.

Мы не используем такие ситуации в своих интересах, потому что это не наш метод. В отличие от других стран, которые требуют большие скидки, когда на нас накладывают санкции, мы продаем ресурсы с большим дисконтом по сравнению с мировыми ценами. Наши маршруты поставок нефти не проходят через этот регион. Поэтому я не думаю, что это отразится на нас в отрицательном плане, скорее в положительном. Мы знаем своих поставщиков, более того, у нас могут появиться новые заказчики с учетом тех проблем, которые там возникают.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как на военную операцию США против Ирана отреагирует Китай

— Видите ли вы возможности для укрепления коалиции с Китаем в ответ на эскалацию ситуации вокруг Ирана? Например, через совместные дипломатические инициативы в ООН или экономическую поддержку Тегерана?

— У нас нет договора с Ираном, который предусматривал бы оказание военной поддержки. У Китая с Тегераном также нет таких соглашений. То, что китайцы помогают Ирану экономически, — понятно, они правильно делают. Мы, когда могли, чем-то помогали, консультировали, но прямых поставок наших вооружений туда нет.

— Какую позицию займет Китай?

— Китай займет выжидательную позицию. КНР встречается с американцами буквально на следующей неделе, обсуждает очередные торгово-экономические вопросы. Китай вообще не любит конфликтов и, как правило, старается их предотвращать. Но я думаю, что в Пекине должны понимать: то, что происходит с Ираном, — это удар не только по этой стране, но и Китаю, а также по нам. Иран представляет собой часть Великого шелкового пути — морского маршрута из Индии через Исламскую Республику в Закавказье и дальше на север, в Россию. Кто будет контролировать этот путь, тот и будет владеть всей ситуацией. Поэтому американцы заинтересованы в смене правящего режима в Иране, чтобы посадить туда марионетку или взять страну под контроль, возможно, даже оккупировать.

Но у США не получится это сделать — не только потому что мы этого не хотим. Я не желаю американцам победы, Иран — совсем другая страна. Это не Сирия, а государство с древней историей, страна воинов. Иранцы никогда не смирятся с тем, что американцы будут руководить их внутренней и внешней политикой. В Исламской Республике есть пятая колонна, часть проживает в Штатах, например, сын свергнутого шаха. Но эти люди не пользуются в Иране никаким авторитетом.

Владимир Джабаров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Начнется ли третья мировая война из-за военной операции США против Ирана

— Как вы считаете, насколько мир близок к третьей мировой войне?

— К сожалению, очень близок. Главное — не делать резких шагов. При этом я не исключаю, что иногда надо показать силу — провести показательные учения и испытания. В Ла-Манше бельгийцы захватили танкер, который шел своим маршрутом, и потащили к своим берегам. Все эти попытки бесполезны, потому что танкеры работают законно. Эти суда не застрахованы в английских страховых компаниях, их называют теневым флотом. Однажды они получат по рукам, и на этом все закончится. Я уверен, что третья мировая не начнется, если мы ударим по рукам французам или бельгийцам, чтобы им неповадно было.

Иран нанес удар по британской базе на Кипре — война не началась. В НАТО не ответили, все спокойно пропустили, как будто так и надо. Иногда нужно показать силу. К сожалению, такова природа человека: если этого не сделаешь, тебя посчитают слабым. А слабых никто не боится.

