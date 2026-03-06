Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана Захарова: агрессия США и Израиля против Ирана безосновательна

Агрессия США и Израиля против Ирана безосновательна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли подтверждения.

Речь идет об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, агрессии безосновательной, ровно потому что все основания, которые были задекларированы, как причина или повод для нанесения ударов, получается, не нашли никакого подтверждения, — отметила Захарова.

Ранее дипломат информировала, что США не просто не скрывают, а открыто говорят о стремлении «сменить режим в Иране». Она также добавила, что Москва призывает стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.

До этого СМИ писали, что окончательное решение о нанесении удара по Ирану было принято США и Израилем 23 февраля. Ключевую роль в этом, как предположили журналисты, сыграл телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Газета The Financial Times, в свою очередь, сообщила, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало возможным благодаря многолетней разведывательной работе Израиля.