Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 01:45

Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана

Захарова: агрессия США и Израиля против Ирана безосновательна

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Агрессия США и Израиля против Ирана безосновательна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли подтверждения.

Речь идет об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, агрессии безосновательной, ровно потому что все основания, которые были задекларированы, как причина или повод для нанесения ударов, получается, не нашли никакого подтверждения, — отметила Захарова.

Ранее дипломат информировала, что США не просто не скрывают, а открыто говорят о стремлении «сменить режим в Иране». Она также добавила, что Москва призывает стороны к дипломатическому урегулированию ситуации.

До этого СМИ писали, что окончательное решение о нанесении удара по Ирану было принято США и Израилем 23 февраля. Ключевую роль в этом, как предположили журналисты, сыграл телефонный разговор главы Белого дома Дональда Трампа и премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Газета The Financial Times, в свою очередь, сообщила, что убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи стало возможным благодаря многолетней разведывательной работе Израиля.

Мария Захарова
США
Израиль
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хакеры взломали компьютер журналиста Forbes и нашли связь с СБУ
Стало известно, что будет с имуществом экс-замминистра обороны Цаликова
Умер автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг
Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено
США разрешили Индии покупать российскую нефть
Стало известно, зачем США атаковали школу в Иране
В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда
Удар по Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор Израиля
Трамп раскрыл, сколько лет Ирану нужно на восстановление после ударов
ВСУ тонут в окопах в Сумской области
Иран сбил американский F-15 в небе над Ираком
Украинский дрон почти разрушил пятиэтажку в Севастополе
ВСУ начинили дроны металлическими шариками для атаки на Севастополь
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло
Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заправке
Как сохранить спину здоровой: практические советы от врача
Тайный план Хаменеи: Иран обрушит западные рынки — когда ЕС приползет к РФ
Депутаты запланировали значительно поднять лимит на подарки для учителей
Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.