Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 02:35

ВСУ тонут в окопах в Сумской области

Солдаты ВСУ тонут в окопах из-за неподготовленности к погоде в Сумской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

ВСУ на передовой в Сумской области страдают от затопленных окопов, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Из-за таяния снега и неподготовленности оборонных сооружений позиции украинских бойцов заполнились водой.

Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач, — сказано в сообщении.

Украинские военные способны оставаться в таких условиях максимум один день, отметили в источнике. По истечении этого срока они вынуждены отступать на оборудованные позиции, чтобы согреться.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили вражеские беспилотники в Харьковской области, следует из материалов Минобороны РФ. Операторы FPV-дронов из состава группировки войск «Запад» продолжают охоту за разведывательными и ударными БПЛА противника.

До этого военкор Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения спутниковой системы Starlink. Кроме того, он опроверг слухи о нехватке автотехники.

окопы
ВСУ
Сумская область
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что будет с имуществом экс-замминистра обороны Цаликова
Умер автор знаменитой скульптуры «Рука-стул» Педро Фридеберг
Атака ВСУ на Севастополь ночью 6 марта: сколько раненых, что разрушено
США разрешили Индии покупать российскую нефть
Стало известно, зачем США атаковали школу в Иране
В России могут ввести минимальную почасовую оплату труда
Удар по Димоне: Иран угрожает взорвать атомный реактор Израиля
Трамп раскрыл, сколько лет Ирану нужно на восстановление после ударов
ВСУ тонут в окопах в Сумской области
Иран сбил американский F-15 в небе над Ираком
Украинский дрон почти разрушил пятиэтажку в Севастополе
ВСУ начинили дроны металлическими шариками для атаки на Севастополь
Число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь возросло
Боеприпасы взорвались на складе в иранском Бушире
В Подмосковье прогремел мощный взрыв на заправке
Как сохранить спину здоровой: практические советы от врача
Тайный план Хаменеи: Иран обрушит западные рынки — когда ЕС приползет к РФ
Депутаты запланировали значительно поднять лимит на подарки для учителей
Захарова сделала заявление об агрессии США и Израиля против Ирана
США планируют убедить Китай не закупать российскую нефть
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.