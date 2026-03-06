ВСУ тонут в окопах в Сумской области Солдаты ВСУ тонут в окопах из-за неподготовленности к погоде в Сумской области

ВСУ на передовой в Сумской области страдают от затопленных окопов, передает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры. Из-за таяния снега и неподготовленности оборонных сооружений позиции украинских бойцов заполнились водой.

Солдаты ВСУ несут службу в своих окопах, которые наполнены водой из-за большого количества растаявшего снега, что отрицательно сказывается на их выполнении боевых задач, — сказано в сообщении.

Украинские военные способны оставаться в таких условиях максимум один день, отметили в источнике. По истечении этого срока они вынуждены отступать на оборудованные позиции, чтобы согреться.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили вражеские беспилотники в Харьковской области, следует из материалов Минобороны РФ. Операторы FPV-дронов из состава группировки войск «Запад» продолжают охоту за разведывательными и ударными БПЛА противника.

До этого военкор Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения спутниковой системы Starlink. Кроме того, он опроверг слухи о нехватке автотехники.