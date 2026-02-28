«Полны воды»: полковник заявил об адских условиях в окопах ВСУ Полковник Матвийчук: у ВСУ есть проблемы с обогревом и отводом воды из окопов

Минувшая зима стала серьезным испытанием для наемников и военнослужащих ВСУ, заявил в беседе Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, армия столкнулась с серьезными проблемами с теплоснабжением и отводом воды из окопов.

Их окопы полны воды: нет специальных гидротехнических приспособлений для ее откачки. Окопы роются в нарушении всех инженерных конфигураций — не хватает специалистов. Когда наши военные заходят в такие окопы, они ужасаются: ни санитарии, ни сооружений для откачки воды, — рассказал собеседник.

По его словам, многие наемники прибыли из южных стран и оказались не готовы к морозам до минус 20 градусов, которые стали одними из самых сильных за последние годы. Матвийчук добавил, что трудности испытывают и украинские военнослужащие, поскольку проблемы со снабжением затрагивают весь личный состав ВСУ.

Ранее сообщалось, что на отдельных участках фронта в Сумской области позиции ВСУ практически обезлюдели из-за дефицита личного состава. В батальоне вместо положенных 500 человек насчитывается лишь около 100, из которых в бой могут быть направлены лишь 50. Источник из силовых структур также сообщил, что части ВСУ редко полностью переводятся с передовой в тыл для восстановления сил и пополнения.