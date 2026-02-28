«Простое послание»: Трамп напомнил Ирану о безоговорочной мощи США

Ни одна страна не может бросать вызов военной мощи Соединенных Штатов, в том числе Иран, заявил американский президент Дональд Трамп в Truth Social. Также он отметил, что Тегеран никогда не завладеет ядерным оружием.

Мы обеспечим, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Это очень простое послание. У них никогда не будет ядерного оружия. Этот режим скоро поймет, что никто не смеет бросать вызов силе и мощи Соединенных Штатов, — подчеркнул Трамп.

Ранее президент США обвинил Тегеран в преднамеренном срыве дипломатических усилий по ядерному урегулированию. По словам американского лидера, после военной операции «Полуночный молот» в 2025 году Вашингтон неоднократно предлагал Ирану условия новой сделки, однако все инициативы были проигнорированы.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о новых превентивных ударах Израиля по объектам в Тегеране. В операции ВВС Израиля также участвовали США, они провели совместную операцию, в рамках которой одной из ключевых целей стала резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране.