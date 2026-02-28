Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне Атакованная Ираном военная база США в Бахрейне пустовала около недели

Американская военная база в Бахрейне, по которой Иран нанес ответный ракетный удар, уже неделю как пустует, заявил проживающий в стране россиянин. По его словам, которые приводит RT, об этом знали все местные жители.

С утра погудели сирены, прилетело в американскую базу что-то. <…> А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, — рассказал собеседник телеканала.

Мужчина отметил, что с утра у местных сработали оповещения на телефонах, в которых их призывали не покидать свои дома. Он подчеркнул, что в Бахрейне все давно знали, куда должен был быть нанесен иранский удар.

Ранее в Сети появилось видео момента прилета иранской ракеты по американской базе в Бахрейне. Предварительно известно, что под обстрел попал Центр обслуживания Пятого флота США. Атаке также подверглись военные объекты США в Катаре. Власти сообщили об успешном перехвате всех целей силами ПВО.

До этого сообщалось, что Тель-Авив нанес удар по резиденции президента, штабу разведки Корпуса стражей исламской революции и аэропорту в Тегеране. Известно, что лидер Ирана Али Хаменеи отсутствует в столице, его перевезли в безопасное место.