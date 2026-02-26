Пашинян ответил на вопрос о судьбе российского контингента в Армении

Ереван не намерен сворачивать присутствие 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Польском институте международных отношений. Так он ответил на вопрос, обращалась ли армянская сторона к Москве с просьбой о выводе контингента.

У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы. У нас тесное партнерство с Российской Федерацией — налажены экономические связи, политические связи, — сказал Пашинян.

При этом глава правительства отметил, что отношения двух стран находятся в стадии трансформации, меняясь под воздействием ряда факторов. Но, по его словам, Ереван настроен на развитие сотрудничества. Пашинян также напомнил о решающей роли России и лично президента страны Владимира Путина в установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

Ранее замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что на Западе открыто рассматривают Армению как инструмент геополитического противостояния с Москвой. Он напомнил о словах премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который говорил, что курс Еревана не навредит интересам России. Однако, по словам Галузина, республика все же наращивает темпы военно-политического и экономического сближения с западными странами и объединениями.