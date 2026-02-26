Почему не работает Telegram сегодня, 26 февраля: причины, сроки блокировки

Почему не работает Telegram сегодня, 26 февраля: причины, сроки блокировки

Сегодня, 26 февраля, в России наблюдается массовый сбой Telegram. Что известно о замедлении мессенджера, в чем причины, каковы сроки полной блокировки Telegram в России?

Где не работает Telegram 26 февраля

Симптомы сбоев в Telegram, по описанию пользователей, включают проблемы с отправкой текстовых и голосовых сообщений, загрузкой фото и видео, отображением содержимого чатов и каналов, звонками. Неполадки наблюдаются на любых устройствах, в отдельном приложении и веб-версии мессенджера.

По данным на мониторинговом сайте «Сбой.рф», жалобы фиксируются в десятках регионов. За сутки число обращений почти достигло полусотни. Ранее этот показатель составил 147. Сообщения поступают из Москвы — 54%, Новосибирской, Тульской областей — по 17%, Ленинградской области — 8%, Санкт-Петербурга — 4%.

На Downdetector.su по случаю сбоя Telegram — 479 жалоб за сутки. О проблемах сообщают пользователи из Ямало-Ненецкого автономного округа, Оренбургской, Вологодской областей, Хабаровского края. Большинство обращений касаются сбоя мобильного приложения (45%). Также в жалобах говорится о неполадках с оповещениями (24%), сбоях сайта (18%) и личного кабинета (1%), общем сбое (10%).

Почему не работает Telegram 26 февраля

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения против Telegram, объяснив это нежеланием мессенджера следовать букве закона. Камнем преткновения стали требования в части защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, экстремизму и терроризму.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Также в РКН заявили о создании и системной поддержке мессенджером инфраструктуры, которая позволяет сервисам интернет-пробива нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека». По заявлению регулятора, администрация Telegram удалила более восьми тысяч таких сервисов с 2022 года.

«В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — отметили в ведомстве.

Роскомнадзор требует, чтобы мессенджер самостоятельно не допускал раскрытия персональных данных россиян, исключил возможность поиска сервисов для пробива, а также прекратил предоставлять инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

Замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства, заверил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — уточнил он.

Каковы сроки полной блокировки Telegram в России

Telegram могут признать экстремистским через месяц-полтора, предположил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. В этом случае мессенджер будет полностью заблокирован на территории России.

«Если Telegram в ближайший месяц-полтора не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и ФСБ по противодействию террористическим угрозам, считаю возможным со стороны ФСБ принять исчерпывающие меры для признания Telegram экстремистской организацией», — заявил парламентарий.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 апреля Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке Telegram, утверждали ранее СМИ и Telegram-каналы. Приложение с этого дня не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы. Регулятор или другие официальные источники не комментировали эти сообщения.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 февраля: где сбои в РФ

«Запад» разбил ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 26 февраля

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 февраля