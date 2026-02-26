Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 26 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 26 февраля

В Воронеже силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к городу, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

«Дежурными силами ПВО на подлете к городу был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — сказано в сообщении.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что в Тульской области ночью прогремела серия мощных взрывов. Как пишет канал, система ПВО отражает атаку украинских дронов. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По версии канала, около пяти — семи взрывов слышали в южной части Тулы, а также в Косой Горе и Щекинском районе. По информации SHOT, очевидцы слышали характерные звуки и вспышки в небе.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за три часа сбили 60 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«27 БПЛА — над территорией Республики Крым, 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над акваторией Черного моря, четыре БПЛА — над территорией Курской области и три БПЛА — над территорией Брянской области», — сказано в заявлении ведомства.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника на территорией Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

«Подразделения ПВО Минобороны России в ходе боевой работы уничтожили два украинских беспилотника. Пострадавших нет. По предварительной информации повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — написал Миляев.

Также силы ПВО во вторник, 24 февраля, сбили над Крымом и Курской областью восемь дронов ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Это произошло в период с 14:00 до 20:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Кроме того, Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Погощь Суземского района, сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его информации, в результате удара беспилотником было повреждено здание школы.

«ВСУ продолжают наносить подлые удары по гражданским объектам. Укронацисты нанесли очередной удар с помощью дронов-камикадзе по селу Новая Погощь Суземского района. Пострадавших нет. В результате атаки повреждено здание школы», — уточнил глава региона.

