Простая комбинация цифр принесла россиянину 314 млн рублей

Житель Краснодарского края в среду выиграл в лотерею больше 314 млн рублей, выбрав в билете простую числовую комбинацию «5, 6, 7, 8», сообщили РИА Новости в пресс-службе «Столото». Новоиспеченный мультимиллионер еще не обратился за выигрышем.

Известно, что он купил билет за 300 рублей в мобильном приложении. По правилам лотереи, для получения суперприза необходимо угадать все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.

Примечательно, что счастливчик из Краснодарского края выбрал числа по порядку из первого десятка и отметил одинаковую числовую комбинацию в обоих игровых полях билета — 5, 6, 7, 8 в первом поле и 5, 6, 7, 8 — во втором, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что житель округа Лапир в американском штате Мичиган выиграл крупную сумму в лотерее. 19-летний счастливчик купил билет розыгрыша Fast Cash по дороге на работу и вдруг обнаружил, что стал обладателем $533 тыс. (около 43,3 млн рублей). Победитель решил не тратить полученные средства сразу, а приберечь их на будущее.