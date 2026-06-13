Голикова раскрыла масштаб поддержки жителей новых регионов

Федеральными мерами поддержки охвачено 2,4 млн жителей новых регионов РФ, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Об этом она рассказала в ходе совещания президента Владимира Путина о развитии воссоединенных субъектов РФ. Она уточнила, что гражданам предоставляются все социальные гарантии.

В части социального блока гражданам на сегодняшний день предоставляются все социальные, трудовые, пенсионные гарантии. Федеральными мерами поддержки на сегодняшний день охвачено 2,4 млн жителей исторических регионов, — сказала Голикова.

Ранее вице-премьер заявила о приоритете здравоохранения. Она отметила поставку 295 тыс. единиц оборудования в рамках нацпроекта.

До этого Голикова заявила, что увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни является главной задачей в сфере здравоохранения. Замглавы кабмина пояснила, что эта национальная цель поставлена перед правительством главой государства.

При этом вице-премьер признала, что в России сохраняется дефицит врачей и среднего медицинского персонала. Она отметила, что даже при увеличении числа кадров в 2025 году проблема нехватки медицинских работников полностью не устранена.