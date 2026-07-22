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22 июля 2026 в 17:46

Голикова рассказала, в чем богатство России

Голикова: граждане России являются главным богатством страны

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Граждане России являются главным богатством страны, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова в рамках всероссийского опроса Национального центра «Россия» «С чего начинается Родина». По ее словам, которые привели на сайте кабмина, люди делают Россию красивой, непобедимой и достойной.

Для меня Родина — это место и семья, в которой я родилась: мои близкие — мама, папа, бабушки и дедушки, дети, которые окружали меня тогда и окружают сейчас. Если говорить о Родине как о стране, то для такого большого государства, как наше, самое главное богатство — это люди, их созидательный труд и отношение к своей земле. Именно люди делают ее красивой, непобедимой и достойной, — заявила Голикова.

Проект «С чего начинается Родина» направлен на укрепление единства граждан со своей страной и сохранение культурного многообразия. Авторы опроса хотят добиться этих целей при помощи диалога людей разных поколений, народов и регионов.

Ранее Голикова назвала Россию уникальной цивилизацией. Она отметила, что на ее территории в мире и согласии проживают почти 200 народностей.

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