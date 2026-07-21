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21 июля 2026 в 14:41

Голикова рассказала о новой семейной налоговой выплате

Голикова: более миллиона родителей получат новую семейную выплату

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Новую семейную налоговую выплату назначили более одному миллиону родителей в России, воспитывающим свыше 2,2 млн детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на мероприятии «Родина — это люди. Здоровая семья». Соответствующий указ о выплате был подписан в начале лета. Запись трансляции доступна на сайте центра.

Я хочу сказать, что на сегодняшний день уже назначено более одного млн таких выплат для более чем 2,2 млн детей, — сказала Голикова.

С 1 июня родители, воспитывающие двух и более детей, могут подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Для получения этого пособия общий доход семьи не должен превышать более 1,5 прожиточных минимумов. Подача заявлений на эту выплату производится до 1 октября.

Ранее депутат Мосгордумы Мария Воропаева заявила, что статус «одинокий родитель» будет полезен тем, кто воспитывает детей в одиночку, без участия второго родителя. Она отметила, что сейчас законодательство учитывает только несколько формальных ситуаций: полная семья, дети‑сироты, разведенные супруги, с одним из которых остается ребенок.

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