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21 июля 2026 в 13:57

Голикова раскрыла статистику многодетных семей за пять лет

Голикова: количество многодетных семей в России выросло в 1,5 раза за пять лет

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Число многодетных семей в России возросло в 1,5 раза за последние пять лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на тематической встрече «Родина — это люди. Здоровая семья». Мероприятие проходит в Национальном центре «Россия». Трансляция встречи идет на странице центра в соцсети «ВКонтакте».

Большая многодетная семья должна быть нормой, образцом для подражания, философией жизни и ориентиром всей государственной стратегии. <...> Очень хорошо, что за последние пять лет число многодетных семей в России увеличилось в 1,5 раза, — заявила Голикова.

С ее слов, на данный момент в стране около 24 млн семейств. Из них примерно 16 млн воспитывают детей. Более 3 млн семейств растят троих и более ребят.

Ранее зампред правительства России объявила, что ожидаемая продолжительность жизни за последние 100 лет увеличилась практически вдвое. По ее мнению, это результат внедрения новинок как в медицинскую сферу, так и в повседневный уклад жизни россиян. Голикова считает, что усилия ученых нужно направить на поиск новых инструментов укрепления физического состояния.

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