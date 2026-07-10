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10 июля 2026 в 14:43

Голикова привела данные об изменении продолжительности жизни за 100 лет

Голикова: ожидаемая продолжительность жизни выросла вдвое за 100 лет

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ожидаемая продолжительность жизни за последние 100 лет увеличилась практически вдвое, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Этот прирост стал прямым следствием внедрения новинок, трансформирующих как медицинскую отрасль, так и повседневный уклад жизни россиян, сообщает РИА Новости.

За последние сто лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти в два раза, — сказала Голикова.

К этому привело совершенствование лечебных протоколов, распространение высокотехнологичных приборов и электронных устройств, которые изменяют систему оказания медпомощи, социальные нормы и поведенческие паттерны людей, указала она. По ее словам, человек остается в центре этих изменений. По этой причине исследовательские усилия и инвестиции следует концентрировать на поиске новых инструментов укрепления физического состояния и увеличения активного долголетия, считает Голикова.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева рассказала, что средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года. По ее словам, к 2036 году этот показатель должен вырасти до 78–81 года. Эксперт отметила, что к 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. При этом мужчины и женщины, достигшие 60-летнего возраста, в среднем проживут еще около 20 лет.

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