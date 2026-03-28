В Минздраве озвучили среднюю продолжительность жизни в России Член-корреспондент РАН Ткачева: продолжительность жизни в РФ превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. По ее словам, к 2036 году этот показатель должен вырасти до 78–81 года.

Эксперт отметила, что к 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет. При этом мужчины и женщины, достигшие 60-летнего возраста, в среднем проживут еще около 20 лет.

Однако, по словам специалиста, важно не только количество прожитых лет, но и их качество. Врач подчеркнула, что главная цель — не просто продлить жизнь, а увеличить период активного долголетия, сохранив функциональную независимость, социальную активность, когнитивное и эмоциональное благополучие.