Россияне будут жить до 120 лет? Что для этого нужно, обещания Голиковой

Некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Что для этого нужно, по каким причинам люди умирают чаще всего?
Какую продолжительность жизни пообещала Голикова
По словам вице-премьера, есть люди, которые обладают потенциалом медленного старения.
«Мы прекрасно понимаем, что потенциал у каждого человека разный. Кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно, и у тех, кто стареет медленно, есть достаточно большой потенциал уже сейчас жить и до 100, и до 120 лет», — сказала Голикова на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия».
Она добавила, что в некоторых регионах России и мира в целом эти прогнозы реальны.
«Наша задача — увеличить продолжительность и здоровой жизни, и ожидаемую продолжительность жизни в целом», — подчеркнула Голикова.
Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни в РФ до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Глава государства также считает, что существуют возможности продлить жизнь до 150 лет. Эту тему он обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе визита в Китай.
«А, да-да, это он, по-моему, когда мы шли на парад, председатель [Китая] об этом говорил. Ну да, эту тему в свое время господин [Сильвио] Берлускони развивал активно. Ну да, современные средства и оздоровления, и медицинские средства, даже там хирургические всякие [операции], связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, <...> а существенным образом продолжительность жизни увеличится», — сообщил российский лидер журналистам.
По информации Росстата, в 2024 году средняя продолжительность жизни в России составила 72,8 года — на 0,6 года меньше, чем в 2023-м. Это первое снижение с пандемийного 2020 года. Для сравнения: в 2019 году показатель был 73,3 года.
Что нужно делать, чтобы жить дольше
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что большинство смертей можно предотвратить и ключ к этому — контроль над основными факторами риска. Он отметил, что нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, употребление алкоголя и хронический стресс являются управляемыми причинами развития многих тяжелых заболеваний.
«Когда говорят, что внезапно сердечный приступ в 50 лет — это абсурдная ситуация. Пациент попадает в реанимацию с инфарктом, а на вопрос, обращался ли он раньше в поликлинику, гордо заявляет, что у него даже медицинской карты нет», — сообщил Мурашко.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что президент страны подчеркивал приоритетность профилактики раннего выявления заболеваний. В этой связи он поручил Минздраву следить за тем, как совершенствуется доступность диспансеризации.
«Хочу попросить Министерство здравоохранения внимательно контролировать, как идет совершенствование диспансеризации, чтобы она становилась доступной для граждан», — сказал глава правительства.
Люди, доживающие до весьма серьезного возраста, делятся своими секретами долголетия. Например, 92-летняя жительница Китая по имени Ли рассказала, что в ее случае это домашний спорт. По ее словам, она выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу, вращает обруч и каждый вечер держит ноги в горячей воде.
Можно ли дожить до 120 лет
Дожить до 120 лет благодаря исключительно ведению здорового образа жизни невозможно, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского Алексей Москалев.
«Но он поможет нам дожить до того момента, когда научные технологии, где бы они ни появились, смогут более радикально продлевать жизнь», — подчеркнул он.
Москалев рассказал о недавнем исследовании, посвященном наследственным долгожителям. В качестве примера он привел женщину, которая прожила 117 лет. Специалисты изучили микробиом ее кишечника, ее генетику и пришли к выводу, что по многим параметрам организма она больше походила на молодую женщину.
«Однако старение даже у людей с наследственным долгожительством не прекращается, и здесь уже нужно подключать науку», — отметил биолог.
Врач общей практики Денис Прокофьев сказал NEWS.ru, что предпосылок для возможности дожить до 120 лет на сегодняшний день нет.
Он отметил, что, несмотря на прогресс в медицине, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной преградой на пути к сверхдолголетию.
«После 40 лет фиксируются изменения в сердечно-сосудистой системе. В том числе необратимые изменения, такие как атеросклероз коронарных сосудов и периферических артерий. <...> При текущем уровне развития медицины и фармацевтического направления достичь возраста 120 лет можно только на бумаге», — заключил Прокофьев.
