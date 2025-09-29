Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:11

Индексация пенсий и пособий в 2026 году: на сколько повысят, когда будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индексация пенсий в 2026 году пройдет досрочно с 1 января, сообщили в Минтруде РФ. Когда она будет, какие еще выплаты и на сколько повысят?

Что известно об индексации пенсий и пособий в 2026 году

По данным Минтруда, страховые пенсии в следующем году повысят на 7,6%, в среднем прибавка составит почти две тысячи рублей. В итоге пенсия по старости вырастет до 27,1 тысячи, а социальные, с 1 апреля, — на 6,8%. На эти цели будет направлено почти 13 трлн рублей. При этом страховые пенсии в 2026 году проиндексируют только один раз.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля — исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — сказано в сообщении ведомства.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее напомнил, что с 1 октября 2025 года проиндексированные выплаты начнут получать военные пенсионеры. Нилов подчеркнул, что изменения коснутся не только бывших сотрудников Министерства обороны, но и пенсионеров других правоохранительных и силовых структур. Все, кто получает так называемую ведомственную пенсию, после 1 октября ощутят ее увеличение.

Кроме того, с 1 февраля 2026 года по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты гражданам с инвалидностью, ветеранам, Героям Советского Союза, Героям России, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России, матерям-героиням, пособия для пострадавших от радиации и другие меры поддержки.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Минтруде также сообщили, что материнский капитал с 1 февраля проиндексируют на уровень фактической инфляции в 6,8%. В результате маткапитал увеличится до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка, если у семьи нет маткапитала на первенца, и до 737,2 тысячи рублей на первого ребенка. Единовременное пособие при рождении малыша вырастет до 28 773 рублей.

Помимо этого, с 2026 года в России возрастут максимальные суммы страховых пособий.

«Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности составит более 207 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по беременности и родам возрастет до 955,8 тысячи рублей, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих граждан — до 83 тысяч рублей в месяц», — рассказали в ведомстве.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ранее заявил, что максимальное пособие по беременности и родам в 2026 году вырастет почти на 20% благодаря изменению базы исчисления страховых взносов за предыдущие годы. Он добавил, что с 1 января 2026 года больничные по уходу за ребенком в перерасчете на месяц будут не меньше, чем 27 тысяч рублей. Кроме того, в следующем году начнет действовать новая налоговая льгота для семей с детьми.

