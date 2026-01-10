Застрявшим в Шереметьево пассажирам предложили выход из ситуации с багажом «Шереметьево», «Аэрофлот» и «Россия» оформят пассажирам доставку багажа на дом

Оперативный штаб аэропорта «Шереметьево» совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о доставке багажа пассажирам на дом, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там отметили, что предложение касается тех, кто не имеет в багаже предметов срочной необходимости и предметов, подлежащих таможенному декларированию.

В целях заботы о пассажирах оперативный штаб аэропорта «Шереметьево» совместно с авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Россия» принял решение о персональной доставке багажа по адресам пассажиров, — отметили в аэропорту.

Для этого пассажиру нужно указать свои полетные данные и адрес доставки в форме на сайте авиакомпании «Аэрофлот». После этого они могут покинуть аэропорт.

Ранее стало известно, что в Шереметьево около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все из-за циклона «Фрэнсис». Отмечается, что люди вынуждены ждать свои вещи уже более пяти часов, среди них есть семьи с маленькими детьми. В столичных аэропортах также задерживаются около двухсот рейсов.

До этого непогода стала причиной задержки 52 авиарейсов в аэропортах Краснодарского края. Согласно данным онлайн-табло, в Сочи на вылет задерживаются четыре рейса в Москву, три — в Санкт-Петербург, по два — в Екатеринбург и Казань, по одному — в Красноярск, Минеральные Воды, Дубай, Самару, Киров и Нижний Новгород.