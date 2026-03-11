Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 15:16

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Американский журналист Такер Карлсон сделал сенсационное заявление: Соединенными Штатами управляет израильская разведка МОССАД, а война с Ираном — первый шаг к глобальной религиозной катастрофе. Что он сказал о втором пришествии и тайной секте в Белом доме?

МОССАД управляет Америкой?

В своем последнем подкасте Такер Карлсон заявил: американская власть де-факто управляется израильской разведкой МОССАД и действует не в интересах США. По его словам, операция против Ирана «Эпическая ярость» развязана не для защиты Америки.

«Это война Израиля. Это не война Соединенных Штатов», — заявил он, предположив, что агенты МОССАДа устраивают провокации по всему Ближнему Востоку.

Секта Трампа и Третий храм

Главный шок вызвал религиозный подтекст в действиях вашингтонской элиты. По словам журналиста, многие из окружения Дональда Трампа являются членами секты, одновременно чтящей Ветхий и Новый Заветы.

Эти люди живут в ожидании Армагеддона и второго пришествия Христа, для которого не хватает лишь строительства Третьего иудейского храма на Храмовой горе в Иерусалиме. Сейчас там находится мечеть Аль-Акса — главная святыня ислама, которая в их представлении должна быть разрушена.

Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Shutterstock/FOTODOM

В качестве подтверждения Карлсон рекомендует ознакомиться с выступлением нынешнего министра обороны Питера Хегсета от 2018 года, где тот заявил: «Нет причин, по которым чудо восстановления храма невозможно».

Карлсон также указал на связи политиков с благотворительной организацией Хабад, стоящей за ожиданиями вашингтонских ястребов. Представители Хабада и еврейские организации назвали эти заявления «возрождением антисемитских конспирологических теорий».

Пророчество о третьей мировой

Карлсон пришел к выводу: Трамп втянул США в многолетнюю войну с Ираном. Далее последует наземная операция и, возможно, третья мировая. По его мнению, больше всех пострадают христиане, а выиграет от этого Китай.

9 марта 2026 года в Telegram он призвал: «Молитесь, чтобы заклятье спало и мир был спасен». Реакция последовала незамедлительно. Уже на следующий день во всех еврейских изданиях на Карлсона обрушилась волна критики. Его обвинили в «возрождении антисемитских нарративов».

«Мы только начали»: апокалипсис на пороге?

5 марта Дональд Трамп публично отрекся от бывшего союзника: «Такер сбился с пути. Он не MAGA». Активистка Лора Лумер назвала Карлсона «угрозой для президента». Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что цель миссии в Иране — уничтожить возможность Тегерана запускать ракеты, операция проводится с «подавляющей силой».

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press

Слова Хегсета 2018 года, когда он был просто проповедником, сегодня, когда он стал министром обороны, звучат зловеще. Вопрос о Третьем храме может обсуждаться на уровне Пентагона. Сам Карлсон, несмотря на отлучение от MAGA, продолжает настаивать на своем, а министр обороны обещает: «Мы только начали сражаться». И сам Трамп, несмотря на мнимые миротворческие усилия, с начала года уже сверг власть в Венесуэле и развязал войну в Иране.

Ирина Дроздова
