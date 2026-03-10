В США раскрыли, на какой крайний шаг может пойти Израиль при атаках на Иран

Израиль может применить против Ирана ядерное оружие, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. В интервью журналисту Такеру Карлсону он отметил, что это произойдет в случае, если Тегеран не сдастся. Экс-советник Пентагона добавил, что США не пойдут на такой шаг. Запись интервью опубликована на сайте Карлсона.

Зачем нам делать это с Ираном? <...> Но Израиль — другое дело, — сказал Макгрегор.

Ранее газета The Financial Times сообщила, что израильские власти нацелены на смену политического руководства в Иране, а не на полное уничтожение страны. Собеседник издания подчеркнул, что цель остается неизменной.

До этого Карлсон заявил, что если США действительно нанесли удар по школе для девочек в Иране, то страна «не стоит того, чтобы за нее воевать». Он призвал тщательно расследовать инцидент. Журналист добавил, что американцы должны верить, что это была трагическая ошибка. Кроме того, он отметил, что операция США и Израиля против Ирана отвратительна. По его мнению, случившееся изменит расстановку сил и окажет большое влияние на сторонников Трампа.