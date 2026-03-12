«Не пугает»: серебряный призер ОИ-2026 Филиппов о внимании к ски-альпинизму Чемпион Филиппов заявил, что его не пугает повышенное внимание к ски-альпинизму

Серебряный призер Олимпийских игр 2026 года в ски-альпинизме Никита Филиппов заявил NEWS.ru, что его не пугает повышенное внимание к виду спорта после его успеха. Он считает, что подобное развитие событий будет только на руку.

Нет, не пугает, наоборот радует. Не ожидал, что, если я возьму медаль, будет такое внимание и прирост подписчиков в соцсетях. Конечно, это только на руку и мне, и моему виду спорта. Я очень рад, что так вышло, — сказал Филиппов.

Медаль 23-летнего спортсмена стала единственной для России на Олимпийских играх — 2026. Ски-альпинизм оказался впервые включен в программу.

Ранее Филиппов заявил, что в первые минуты после финиша испытал непонятные ощущения. Как отметил спортсмен, был страх того, что все происходящее — сон.

До этого призер Олимпийских игр фигуристка Ирина Слуцкая назвала свои впечатления от зимней Олимпиады в Италии неоднозначными. Она пояснила, что одной из причин стало отсутствие многих российских спортсменов, что вызвало у нее внутреннюю боль. Однако спортсменка назвала радостью тот факт, что РФ вообще смогла заявить о себе в сложных условиях.