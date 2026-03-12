Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 15:38

Евросоюз решил вмешаться в ситуацию с нефтяной блокадой Венгрии

Еврокомиссия запросила у Украины разрешение на инспекцию «Дружбы»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ЕС хочет направить миссию для проверки трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе. По ее словам, которые приводит ТАСС, такой запрос уже отправили в Киев.

Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода, — отметила она.

Украина с 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС для Киева на €90 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт располагает данными о технической исправности трубы, а блокада носит исключительно политический характер.

Также Орбан заявил, что остановка нефтепровода «Дружба» — акт «государственного бандитизма». По словам главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти.

Ранее Венгрия в ответ на блокировку Киевом «Дружбы» приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину. По словам Орбана, Будапешт также ставит на паузу перевозку важных грузов, необходимых украинской стороне.

Венгрия
дружба
Украина
Еврокомиссия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно решение суда по родственникам террориста из «Крокуса»
Иран пригрозил новыми ударами по американским базам
Столичные росгвардейцы поймали нелегального дроновода
Захарова раскрыла, как Россия относится к вопросу энергопоставок в ЕС
В МИД РФ ответили на угрозы США в адрес Кубы
В России могут создать памятник женщинам-шахтерам, трудившимся в годы ВОВ
Герой России Ярашев раскрыл, как в одиночку удерживал позицию 68 дней
Нефролог назвала неочевидную причину проблем с почками
Названа предварительная версия пропажи детей в Звенигороде
В посольстве России рассказали о ситуации с туристами в Тунисе
Пять человек пострадали при пожаре на заводе в Каменске-Шахтинском
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступил с первым обращением
Российская «дочка» Citigroup сменила название
В Госдуме предупредили о последствиях запрета абортов
Тайвань неожиданно затрясло
Власти США раскрыли, будут ли сняты санкции против российской нефти
Австралия решила оставить две страны без своих дипломатов из-за Ирана
«Весь регион погрузится во тьму»: в Иране ответили на угрозы Трампа
В Москве резко выросли продажи пейджеров и раций
Звезда сериала «Король и Шут» рассказал о своем любимом виде отдыха
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.