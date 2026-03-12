Евросоюз решил вмешаться в ситуацию с нефтяной блокадой Венгрии

ЕС хочет направить миссию для проверки трубопровода «Дружба», заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе. По ее словам, которые приводит ТАСС, такой запрос уже отправили в Киев.

Мы направили Украине предложение об отправке миссии для проверки трубопровода, — отметила она.

Украина с 27 января прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба». В ответ Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС для Киева на €90 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт располагает данными о технической исправности трубы, а блокада носит исключительно политический характер.

Также Орбан заявил, что остановка нефтепровода «Дружба» — акт «государственного бандитизма». По словам главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту российской нефти.

Ранее Венгрия в ответ на блокировку Киевом «Дружбы» приостановила поставки бензина и дизельного топлива на Украину. По словам Орбана, Будапешт также ставит на паузу перевозку важных грузов, необходимых украинской стороне.