06 марта 2026 в 10:37

«Государственный бандитизм»: Орбан отчитал Киев из-за нефтяной блокады

Орбан назвал блокировку «Дружбы» Киевом актом государственного бандитизма

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Остановка украинским президентом Владимиром Зеленским нефтепровода «Дружба» — это акт «государственного бандитизма», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По словам главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту нефти РФ.

Это бандитское поведение: они берут на себя международное обязательство по международному договору, а затем не выполняют его, чтобы шантажировать Венгрию. Это государственный бандитизм — то, что происходит сегодня, и мы должны найти на это правильные ответы, — отметил он.

Ранее Орбан заявил, что остановка украинским президентом Владимиром Зеленским нефтепровода «Дружба» — банальный шантаж против Венгрии. Однако, по словам главы правительства, Будапешт не сдастся и прорвет блокаду.

Ранее глава партии «Тиса» Петер Мадьяр встал на защиту своего главного оппонента — Орбана. Политик счел необходимым вмешаться, после того как Зеленский пригрозил Орбану неприятностями. Мадьяр подчеркнул, что ни один мировой лидер не может угрожать другому политику, тем более — ни одному венгру.

Украина
нефтепровод Дружба
Виктор Орбан
бандитизм
