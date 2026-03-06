«Государственный бандитизм»: Орбан отчитал Киев из-за нефтяной блокады

Остановка украинским президентом Владимиром Зеленским нефтепровода «Дружба» — это акт «государственного бандитизма», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По словам главы правительства, Киев нарушает международные контрактные обязательства по транзиту нефти РФ.

Это бандитское поведение: они берут на себя международное обязательство по международному договору, а затем не выполняют его, чтобы шантажировать Венгрию. Это государственный бандитизм — то, что происходит сегодня, и мы должны найти на это правильные ответы, — отметил он.

Ранее Орбан заявил, что остановка украинским президентом Владимиром Зеленским нефтепровода «Дружба» — банальный шантаж против Венгрии. Однако, по словам главы правительства, Будапешт не сдастся и прорвет блокаду.

Ранее глава партии «Тиса» Петер Мадьяр встал на защиту своего главного оппонента — Орбана. Политик счел необходимым вмешаться, после того как Зеленский пригрозил Орбану неприятностями. Мадьяр подчеркнул, что ни один мировой лидер не может угрожать другому политику, тем более — ни одному венгру.