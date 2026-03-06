В ПКР объяснили, почему только шесть россиян поехали на Паралимпиаду

Москва не успевает судиться со всеми международными спортивными федерациями, поэтому на Паралимпиаде в Милане Россию представляют только шесть спортсменов, рассказал президент Паралимпийского комитета РФ (ПКР) Павел Рожков в интервью ИС «Вести». По его словам, всего заявки подали 16 россиян.

Рожков уточнил, что квоты на участие в Паралимпиаде другие страны разобрали еще в мае 2025 года — тогда еще не было решения по РФ. Поэтому сборная России принимает участие в Играх по специальным двусторонним соглашениям.

В лыжных гонках было свободных, по-моему, шесть-семь квот. Мы тогда подали список на три вида спорта — лыжные гонки, горные лыжи, парасноуборд — на 16 человек, — уточнил президент ПКР.

Ранее несколько стран призвали заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за российских спортсменов. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что этот шаг показывает ущербность государств-оппонентов. Бойкот не имеет ничего общего со спортом, заключил глава Минспорта. Страны, которые в этом участвуют, занимаются пропагандой, добавил он.