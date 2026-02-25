Зимняя Олимпиада — 2026
«Показывают ущербность»: министр спорта РФ ответил на бойкот Паралимпиады

Михаил Дегтярев Михаил Дегтярев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Желание нескольких стран заблокировать церемонию открытия Паралимпиады из-за участия российских спортсменов является показателем ущербности, заявил министр спорта России Михаил Дегтярев в беседе с «Вести». По его словам, бойкот церемонии не имеет ничего общего со спортом, а страны, которые в этом участвуют, занимаются пропагандой.

Они показывают собственную, понимаете, ущербность и просто приступ русофобии, насколько они маленькие. То есть там, по-моему, пять-шесть стран объявилось, а участвует больше 200. <...> Своими такими действиями сами себя высекут. Они не за спорт, они просто маленькие пропагандисты, — сказал Дегтярев.

Ранее финская делегация объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады в Италии из-за допуска российских спортсменов. Глава национального Паралимпийского комитета Сари Раутио заявила, что это решение поддержало призыв Украины и продемонстрировало отношение к позиции Международного паралимпийского комитета.

До этого глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил об участии российских спортсменов в 18 дисциплинах на Играх‑2026 в Италии. Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина поборются за медали в пяти видах горнолыжной программы, а лыжники и сноубордисты выступят в спринте, гонках и слаломе.

