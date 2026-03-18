Видеопродюсер ответил, почему короткие видео стали популярными

Короткие видео набрали популярность из-за дефицита внимания зрителя, рассказал argumenti.ru эксперт по digital-маркетингу и видеопродюсер Владимир Поклонский. Он отметил, что у людей изменилась скорость потребления информации.

Сегодня люди ежедневно получают огромное количество контента: новости, посты, видео, сообщения. В результате внимание аудитории стало самым дефицитным ресурсом. Короткие видео идеально вписываются в эту модель потребления. За 15–60 секунд человек может получить эмоцию, идею, полезную информацию или просто развлечение, — рассказал Поклонский.

Видеопродюсер подчеркнул, что короткие видео стали новым форматом «быстрого медиа». Он объяснил, что они привлекают зрителя динамичным сценарием, монтажом, подачей, нативностью и отказом от традиционного рекламного формата.

Ранее психотерапевт Михаил Ответчиков рассказал, что скроллинг ленты и просмотр коротких видео перед сном наносят больше вреда психике. Он отметил, что уделять время соцсетям лучше в дневное время.